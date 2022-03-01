4 طرق لكشف لحوم الحمير قبل شرائها وأثناء طهيها.. «أوعى تتغش فيها»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عشرات الأطنان من اللحوم مجهولة المصدر، في بعض المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما أثار تساؤلات بعض المواطنين بشأن تلك اللحوم، خاصة من كونها للحمير.

الإتجار بلحوم الحمير

يبيع بعض التجار والجزارين معدومي الضمير لحوم الحمير في الأسواق، لتحقيق أكبر مكسب مالي، مستغلين احتياج المواطنين للبروتين الحيواني، أو بيعها على أنها لحوم مجمدة مستوردة.

وكشف الدكتور محمد سامي، إخصائي التغذية، عن طرق كشف اللحوم المجهولة المصدر، ومعرفة إذا كانت لحوم الحمير قبل شرائها أو تناولها في وجبات الطعام مع الأسرة.

اختلافات توضح لحم الحمير عن الأنواع الأخرى

وأشار «سامي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن لحم الحمير يختلف في صفاته الشكلية الظاهرية عن الأنواع الأخرى المُعتاد تداولها واستخدامها كغذاء للمواطنين وخاصة في اللون، ما يسهل من مهمة ربة المنزل أو الأب في كشف محاولات الغش والتلاعب والتدليس، إذ يكون لون لحوم الحمير أحمر داكن أو بني مائل للزرقة، بخلاف اللحم البقري والجاموس التي تتميز باللون الوردي.

وتابع أنه يمكن للأم والأب الكشف عن نوعية اللحوم أيضا، من خلال الرائحة، إذ أن لحم الحمير له رائحة غير مقبولة ولا يمكن استساغتها بأي طريقة، بالإضافة إلى أن أنسجة الحمير غليظة وذات سمك عريض، والذي يختلف عن الأنواع التقليدية المُستخدمة في الغذاء.

وأوضح «سامي» أن العلامة الثالثة لمعرفة نوع اللحم، يكون من خلال كثافة الدهون، إذ أن بالحمير تكون أقل من المُتعارف عليه في الأبقار والجاموس، فضلا عن الطعم إذ أن لحوم الحمير يكون لها مذاق مختلف عن الأنواع الأخري، من مرارة الطعم وكثافة رائحة الدماء بها.