وزيرة البيئة تعرض على نظيرتها النيجيرية تجربة مصر في التنوع البيولوجي

شاركت وزيرة البيئة في الشق الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبى في كينيا تحت عنوان «تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030»، والتقت الوزيرة على هامش الدورة بوزير البيئة في دولة نيجيريا لدعم التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات البيئية المختلفة وخاصة التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون مع دولة نيجيريا فى مجال التنوع البيولوجي وتقديم خبراتنا الطويلة في هذا المجال ، نظراً لتمتع مصر بوجود عدد 30 محمية طبيعية في مصر.

وزيرة البيئة تستعرض استعدادات استضافة مؤتمر التغيرات المناخية

واستعرضت وزيرة البيئة ما يتم من استعدادات في مجال التغيرات المناخية لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية حيث تم الانتهاء من استراتيجية التغير المناخي لعام 2050، كما تم تحديث خطط المساهمات المحددة وطنياً، وجارى الانتهاء من قانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يتم مناقشة الجزء الخاص بالمناخ وكيفية تغيير نظام التقييم البيئي للمشروعات لمواجهة التغيرات المناخية .

وشددت وزيرة البيئة خلال اللقاء على ضرورة تحدث إفريقيا بصوت واحد وتقديم رسالة واضحة لاحتياجاتها ومتطلباتها لمواجهة التغيرات المناخية للوصول لنتائج جيدة والحصول على التمويل اللازم لدول القارة لتنفيذ مشروعات للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية .

فؤاد: مصر اتخذت إجراءات لصون المحميات الطبيعية

وأوضحت «فؤاد»، ما اتخذته مصر من إجراءات لصون المحميات الطبيعية، مشيرة إلى محمية رأس محمد التي تتمتع بالشعاب المرجانية المتميزة، حيث تم عقد اتفاقيات لحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والحفاظ على النظام البيئي، إلى جانب تنفيذ إطار عمل حول التنوع البيولوجي وجاري سن قانون لذلك، موضحة خبرات مصر في هذا المجال والتطلع إلى التعاون وتبادل الخبرات مع نيجيريا في هذا الشأن.

وأعربت وزيرة البيئة في نيجيريا عن تطلعها للتعاون مع الجانب المصري فى مجالات التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، مشيرةً إلى وجود إطار للعمل للتغير المناخي بنيجيريا وإلى أنه جارى الانتهاء من استراتيجية تجارة الكربون، حيث ترغب نيجريا التوسع فيها، نظراً لاعتمادها على ثرواتها الطبيعية وهو ما يتطلب حماية هذه المناطق الكبيرة في نيجيريا من محميات طبيعية، مؤكدة قيام نيجيريا بالعمل على قيادة دول غرب أفريقيا من أجل تقليل الإنبعاثات ونسب التلوث والعمل على التحول للطاقة الجديدة والمتجددة والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي.