نجوم التسعينيات يحتفلون بعيد ميلاد علاء عبدالخالق «صور»

شارك عدد من نجوم الثمانينيات والتسعينيات في الاحتفال بعيد الميلاد الـ58 لمطرب جيلهم الخلوق والمميز الفنان علاء عبد الخالق وذلك بناء على دعوة من صديقهم المنتج الدكتور أحمد أيوب داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

وقدم نجوم الأغنية حميد الشاعري، هشام عباس، حسن عبد المجيد، حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والمطرب حسام حسني بالإضافة إلى عصام كاريكا وشادي شامل عددا من أغاني جيلهم المميزة وسط أجواء من البهجة واسترجاع الذكريات.

وحضر الحفل المنتج الدكتور أحمد أيوب والملحن محمد مصطفى وكابتن خالد الغندور وعدد من أصدقاء عبد الخالق المقربين ممن حضروا من دول أخرى للمشاركة في الاحتفال منهم أحمد عبد الرحيم ووليد فرج وجمال عبد الحافظ وخبيرة الطهي داليا مطر .. وغيرهم ممن تبادلوا التهاني مع صديقهم علاء عبد الخالق.

معلومات عن علاء عبد الخالق

ويعد المطرب علاء عبد الخالق، واحدًا من أبرز نجوم الغناء في فترة الثمانينيات والتسعينيات، فقد حقق علاء عبد الخالق مع صديقتيه الفنانتين منى عبد الغني وحنان نجاحا كبيرا، حيث كوَّنوا فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ليخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال عام 1980، فمن أشهر أغانياتهم «الحدود»، إلا أن انشغال عمار بالموسيقى التصويرية لبعض الأفلام والمسلسلات، وظروف شخصية للفناناتين قرر الشريعي حل الفرقة.