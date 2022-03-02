أعلنت دار الإفتاء المصرية، منذ قليل، نتيجة رؤية هلال شهر شعبان 1443 في مصر، عقب استطلاع هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

نتيجة رؤية هلال شهر شعبان 1443 في مصر

وعن نتيجة رؤية هلال شهر شعبان 1443 في مصر، أكدت الإفتاء أن يومَ الخميس الموافق الثالث من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، إذ قالت دار الإفتاء في بيانها: «قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا».

تهنئة دار الإفتاء للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضافت الإفتاء: «بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير».

ليلة النصف من شعبان

وينتظر المسلمون في شتى بقاع الأرض حلول ليلة النصف من شعبان لما ورد عن فضلها واستحباب الأعمال الصالحة فيها لا سيما الدعاء، إذ أكّدت الأمانة العامة لدار الإفتاء أنَّ ذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء كل ذلك مشروع لعموم قول النبي صلَّ الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾. رواه الترمذي، موضحة أن هناك دعاء اشتهر بين الناس وأن تلاوة هذا الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع.