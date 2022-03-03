طقس أسيوط اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح محملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس بمحافظة أسيوط، ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد المحافظة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في معظم الأنحاء، ورياح خفيفة محملة بالأتربة وانعدام قليل فى الرؤية، على الطرق وفي مخارج ومداخل الطرق السريعة.

الطقس في محافظة أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى بالمحافظة 22 درجة مئوية، والصغرى 8 درجات مئوية، وتصل درجة الرطوبة لـ33 درجة فيما تصل سرعة الرياح إلى 26 كم/ ساعة، فيما توقعت هيئة الارصاد الجوية عدم وجود أي مؤشرات لسقوط الأمطار خلال الفترة الحالية.

تحذير لقائدي المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما حذرت قائدي السيارات والمركبات الثقيلة من زيادة السرعة على الطريق، نظرا لأحوال الطقس وتجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق.

وحذرت الهيئة أيضا المواطنين من تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية حتى يسود اعتدال في حالة الطقس، حيث يسود اليوم طقس غائم جزئيا على كافة الأنحاء، مشمس على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يسوده رياح خفيفة محملة بالأتربة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.