«تنسيقية الشباب» تبحث قضايا الموازنة وتغييرات المناخ مع وزير المالية

جلسات نقاش موسعة تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث مختلف القضايا العامة، واستقبل وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك بمقر التنسيقية، استهل وفد التنسيقية اللقاء بالترحيب بالوزير معربين عن سعادتهم بحرصه علي الزيارة والتي ناقشت العديد من الملفات الهامة من بينها الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية ، وبعض تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي المقبل.

خطط لمواجهة التغييرات المناخية

و قال وزير المالية، إنه توجد خطط لمواجهة التغيرات المناخية، لافتًا أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء، بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بمراعاة البعد البيئى، على النحو الذى يساعد فى الحد من التلوث، وتحسين جودة الهواء.

كما أوضح "معيط" خطة الوزارة للتحول الرقمى، و كيفية مواجهة إرتفاع أسعار القمح عالمياً بعد الأزمة الأوكرانية، وتأثير الأزمة الأوكرانية- الروسية على الوضع الاقتصادى المصرى بشكل عام.

رؤية وزارة المالية حول الموازنة التشاركية

وفي ذات السياق ناقش وفد التنسيقية رؤية الوزارة حول الموازنة التشاركية وأهمية تطبيقها، وسيناريوهات التعامل مع العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية- الروسية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً ، كما تضمنت المناقشة بعض المقترحات حول كيفية مواجهة جشع التجار بالأسواق.

وضم وفد التنسيقية، النائب عمرو يونس ،عضو مجلس النواب وأمين سر التنسيقية ، والنائبة مارسيل سمير والنائبة غادة علي والنائب أحمد رمزى والنائب محمد إسماعيل أعضاء مجلس النواب ،ومن أعضاء مجلس الشيوخ ،النائب أكمل نجاتى، والنائب علاء مصطفى ، والنائبة نهى زكي ، ومن أعضاء التنسيقية سالى أبو النصر و ريم القاضي و مصطفى مسلم و محمد سالم وحنان وجدي وإبراهيم رمضان ومؤمن سليم وأحمد نصرالله .