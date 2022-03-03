«الصدأ الأصفر» خطر يهدد محصول القمح.. وتوصيات عاجلة لمواجهته

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، عن توصيات ضرورية لمجابهة انتشار مرض الصدأ الأصفر في محصول القمح بمناطق وأحواض الدلتا، خصوصا الحقول المزروعة في الأول من نوفمبر، بأصناف «سدس 12» و«جميزة 11» و«شندويل 1» و« مصر 1».

وأوضح «فهيم»، في تصريحات خاصة، أن التوصية الأولى هي فحص حقول القمح بمحافظات الوجه البحري، وبالتحديد في شمال الدلتا والحقول المزروعة بالمخالفة للخريطة الصنفية المعتمدة من الوزارة.

وأشار إلى أهمية المتابعة مع المزارعين وتوعيتهم؛ حتى يمكن كشف المرض لدى أول بوادر الإصابة، ثم التوجيه بالرش الفوري، مع التعريف بكيفية المكافحة وأهميتها في الحد من خطورة المرض.

وتوصي الوزارة باستخدام المبيدات المسجلة ضد الصدأ، والتي تحوي المادة الفعالة «دايفينوكونازول»، دون خلطها مع مبيدات أخرى، مع إضافة مادة «ناشرة»، حسب «فهيم».

أعراض الإصابة

وبيَن تقرير لـ«الزراعة» أن الصدأ الأصفر يصيب الأجزاء الخضراء من القمح كالأوراق والسنابل، ويظهر على شكل بثرات مسحوقية صغيرة شكلها مستدير ولونها أصفر أو برتقالي، وتكون مرتبة في خطوط طولية متوازية، ويترك آثار إصفرار على اليد.

أما في مرحلة متأخرة منه، تظهر خطوط لونها بني فاتح أو بقع واضحة على الأوراق، ويساعد الإفراط في التسميد الآزوتي وزيادة الري وزيادة الكثافة النباتية في وحدة المساحة في انتشار المرض، كما يتسبب في ضمور النباتات المصابة، وانخفاض المحصول وضمور في حبة القمح، وفق التقرير.