توفي والديه منذ 4 شهور.. تلميذ ينهي حياته شنقًا بالغربية

أنهى فتى (15 عامًا) بقرية منشأة الكردي، مركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، حياته شنقاً داخل غرفة نومه، بواسطة حبل، وذلك بعد مروره بأزمة نفسية، إثر وفاة والده ووالدته منذ 3 شهور.

إخطار بالواقعة

البداية عندما، تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي قرية منشأة الكردي التابعة لمركز كفرالزيات، على جثة البنهاوي نبيل ١٥ عامًا، تلميذ في الصف الثالث الإعدادي داخل حجرته، ملفوف حول رقبته حبل، ومعلق في سقف غرفته.

أزمة نفسية

على الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة كفر الزيات للمكان، وتبين أن الجثة ليست بها أية علامات ظاهرية، وحول رقبة الفتى علامات خنق بحبل.

كما تبين من التحريات والمعاينة الأولية أن والدي الطفل توفيا قبل 4 أشهر، بشكل طبيعي، ومنذ ذاك وهو يمر بظروف نفسية سيئة، واضطرابات نفسية.

واليوم عثر عليه أشقاؤه مشنوقا داخل غرفة نومه، مع عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.