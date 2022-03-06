العثور على زوجين فارقا الحياة في أرض اللواء.. والقاتل الصامت السبب

لقى سائق بإحدى الشركات وزوجته مصرعهما نتيجة تعرضهما لاختناق بسبب تسرب الغاز، داخل مسكنهما، بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تسرب الغاز

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد العثور على جثة سائق وزوجته داخل شقتهما بمنطقة أرض اللواء، انتقل الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق بإحدى الشركات وزوجته فارقا الحياة، وكشفت التحريات أنهما تعرضا لاختناق بسبب تسرب الغاز.

لا وجود لشبهة جنائية

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحيتين، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيا، وأكدت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة عقب مناظرتهما، وتولت النيابة التحقيق.