أيمن الجميل: إنجازات التحول الرقمى للحكومة غير مسبوقة وتدعم أهداف التنمية الشاملة لمصر

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الإنجازات المتحققة على صعيد التحول الرقمى فى مصر وخاصة فى المؤسسات الخدمية والاقتصادية ، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غير مسبوقة وتدعم أهداف التنمية الشاملة ، كما تربط مصر بالعالم الذى يشهد تحولات كبرى على مستوى استخدامات وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى مختلف مجالات الحياة والاقتصاد، أو ما تم التعارف عليه فى منتدى دافوس الاقتصادى العالمى عام 2016 بالثورة الصناعية الرابعة

وأكد أيمن الجميل أن من أكبر الإنجازات المتحققة على مستوى توطين الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها فى مصر ، رفع جودة الحياة الرقمية لنحو 60 مليون مواطن فى الريف المصرى ، ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى جميع القرى والنجوع والكفور ، بما يعنى نقلة كبرى فى التواصل مع العالم أجمع من أصغر نقطة فى الريف المصرى وإمكانية إطلاق كل الطاقات الإبداعية للشباب ولكل مواطن لديه إمكانية للعمل والتواصل مع الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك إطلاق منصته العملية الخاصة وبدء مشروعه الخاص

وتابع أيمن الجميل أن جائحة كورونا قد دفعت العالم كله إلى مزيد من الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى لإنجاز الأعمال عن بعد ، الأمر الذى يجعل من تأسيس البنية الرقمية فى مصر مسألة شديدة الأهمية لضمان توفير فرص عمل غير تقليدية وإنطلاق القطاع الخاص على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مشيرا إلى أن بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، تسجل أن ما يقرب من 70 ٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميا كثفت جهودها للتحول الرقمى، فيما أظهرت إحصاءات مختلفة زيادة نسب استخدام الإنترنت أثناء جائحة كورونا بنسب بين 50 – 70 ٪ مقارنة بمستويات الاستخدام قبل الجائحة فضلا عن تنامى استهلاك المواطنين للمحتوى الرقمى وبناء الشركات والأفراد للمنصات الرقمية؛ كما زادت نسب استخدام الإنترنت فى مصر مع ظهور كورونا بنسبة 100%، فيما زادت ساعات الذروة من 3 ساعات إلى 16-18 ساعة.

وأعرب أيمن الجميل عن تفاؤله بالإنجازات الرقمية المتحققة ضمن مبادرة حياة كريمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لضمان وصول الخدمات والتسهيلات التكنولوجية إلى جميع المواطنين بما يخدم مجتمع الأعمال بكل فئاته وشرائحه ، وعدم قصر الخدمات المتميزة على القطاع الأعلى من مجتمع الأعمال ، مشيرا إلى أننا بصدد التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، من خلال 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، فضلا عن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، و إتاحة النفاذ إلى الانترنت وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بما ساهم فى تضاعف سرعة الانترنت حوالى 8 أضعاف لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى سرعة الإنترنت، مع ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لتوصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 3.5 مليون منزل لخدمة 60 مليون مواطن بقرى مبادرة "حياة كريمة" خلال ثلاث سنوات.

واعتبر أيمن الجميل أن تهيئة البيئة المحفزة للابتكار واتاحة التدريب المتخصص للشباب فى المحافظات، من أهم الثمار المتحققة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، والتى تراعى العدالة فى توزيع ثمار التنمية وتطوير كافة المناطق على مستوى الجمهورية وربط جميع المواطنين خصوصا مواطنى الريف بالتحول التكنولوجى ودعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات لصغيرة والمتوسطة ، وكذلك التوجه لتعظيم الاستثمار فى راس المال البشرى والمهارات التكنولوجية المطلوبة فى سوق العمل العالمى