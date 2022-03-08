فاطمة كشري تنكر أمومتها لـ«فتاة تويتر»: مش بنتي وزعلانة منها

«أنا فخورة إنك أمي لإن مفيش ست في مجدعتك ولا طيبة قلبك».. منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حساب لفتاة تدعى ليلي حسن عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه أن الفنانة فاطمة كشري والدتها، وأنها تعتز بعمل أمها على عربة كشري.

ومن جانبها، أبدت فاطمة كشري استيائها من هذا المنشور، وأنكرت علاقتها بهذه الفتاة، وتابعت في تصريح خاص لـ «الوطن»: «البنت دي معرفهاش ومش عارفة كتبت عني كدة ليه، أنا معنديش غير بنت واحدة بس، أما ليلي دي معرفهاش خالص».

واستكملت: «أنا زعلانة من كلامها رغم إني بشقى وبحب شغلي جدا، لكن هي ليه تكتب كدة؟ وليه تقول إني أمها أصلا؟ حاجة غريبة جدا».

وكانت آخر أعمال فاطمة كشري في الدراما التليفزيونية ظهورها في مسلسل عمر ودياب الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، وهاجر عفيفي وكوكبة من النجوم، من تأليف فاروق هاشم وإخراج معتز التوني.

ودارت أحداث هذا العمل في إطار كوميدي حول شخصية عمر، التي جسدها علي ربيع، والذي يتعرض لإصابة تبعده عن لعبة كرة السلة، فيما يتعرض دياب وأدي دوره الفنان مصطفي خاطر، والذي يتعرض للصعق الكهربائي، ليبدأ كلا منهما رحلته في البحث عن عمل، وتتوالى الأحداث في أجواء من الكوميديا.