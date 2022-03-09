تاجر خردوات بقيسارية أسيوط صنع فانوس رمضان من الخشب وصدره للخارج

باشر التجارة في الخامسة عشر من عمره بحي القيسارية، أحد الأحياء التجارية الشعبية العريقة، غرب أسيوط، اجتهد وطور إمكاناته على مدار السنوات التي قضاها في المهنة.. يصنع فانوس رمضان داخل ورشته ويبيعه لتجار التجزئة بعد ارتفاع سعر المستورد ليكون فى متناول البسطاء، وبمرور الوقت ذاع صيته وصدّر منتجه للدول العربية.

تاجر خردوات وزينة رمضان

«محمد مصطفى»، يعمل في تجارة الخردوات منذ 30 عاما يبيع الألعاب وأدوات الزينة فضلا عن تصنيع فانوس رمضان، ومؤخرا بدأ العمل على صناعة «الخيامية»، وفي بداية شهر شعبان يكثف جهوده لمواجهة طلبات السوق قبل حلول شهر رمضان المبارك.

صنع فانوس رمضان

«قررت تصنيع الفانوس الخشب من الأدوات المحلية نظرا لارتفاع سعر المستورد وتشجيعا للمنتج المصري وتنوعنا فى تصنيع الأكسسوارات بخامات جيدة يشهد لها السوق»، قالها «محمد»، مشيرا إلى أنه لم يتوقف عند التصنيع والبيع على الصعيد المحلي: «قمنا بتصدير الفانوس المصري المصنوع من الخشب بواسطة ماكينات الحفر بالليزر بتقنية وجودة عالية».

الأسعار في متناول الجميع

وأضاف أن الأسعار في متناول الجميع وتبدأ من 10 جنيهات للفانوس المصري، وتتراوح بين 25 و100 جنيه للمفارش المطبوعة بصور بوجي وطمطم، وتتضمن «الخيامية»، مدفع رمضان وصانع الكنافة والمسجد، ويتراوح سعرها بين 50 و60 جنيها.

واختتم محمد: «نتمنى من كل مصري وطني تشجيع المنتجات المصرية لأنها منتج بلدك وفى متناول الجميع بصناعة وخامات جيدة تصدر دوليا».