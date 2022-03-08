رانيا المشاط: كنت أول سيدة تتولى وزارة السياحة في مصر

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أول منصب وزاري شُرفت به هو منصب وزيرة السياحة المصرية، وذلك في يناير 2018، موضحة أنها كانت أول سيدة تتولى حقبة وزارة السياحة في دولة كبيرة مثل مصر.

وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها في تقرير عُرض أثناء الاحتفالية يوم المرأة العالمي، بحضور السيدة انتصار السيسي، الذي يُعرض على قناة «dmc»، أن الوزارة الحالية التي تتولاها هي وزارة التعاون الدولي، وهي الأقرب لتخصصها، كونها تتعامل مع العالم.