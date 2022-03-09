في الذكرى الـ53 لرحيله.. «يوم الشهيد» يخلد بطولات الفريق عبدالمنعم رياض

تحيي مصر «يوم الشهيد» الذي يوافق 9 مارس من كل عام، اعترافًا بفضل الشهداء الأبرار، وهو ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض في عام 1969، تخليدا لذكرى رئيس الأركان، حينما توجه للجبهة فى اليوم الثاني لحرب الاستنزاف، ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وليكون بين أبناء قواته المسلحة، في فترة جديدة تتسم بطابع قتالي عنيف ومستمر، لاستنزاف العدو.

وحسب الهيئة العامة للاستعلامات: وأثناء مرور عبدالمنعم رياض على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب الشهيد إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو، أثناء الاشتباك بالنيران، وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه، مشيعين جثمانه بإجلال واحترام، ممزوجين بالحزن العميق.

والفريق عبد المنعم رياض، مولود في مدينة طنطا في 22 أكتوبر 1919، وبعد استشهاده، نعاه الرئيس جمال عبد الناصر، ومنحه رتبة الفريق أول، ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر.

يعتبر واحدًا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، أطلق عليه الجنرال الذهبي، إذ شارك في الحرب العالمية الثانية، كما شارك في حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي، وحتى حرب الاستنزاف.

أشرف عبدالمنعم رياض على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف، وفي صبيحة يوم 9 مارس، قرر الفريق أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة، ليرى عن قرب نتائج المعركة، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما ثم أنهالت نيران القوات الإسرائيلية فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها، وسط جنوده، وانفجرت إحدى دانات المدفعية بالقرب من الحفرة، وتوفى متأثرا بجراحه نتيجة للشظايا القاتلة.

وفي الذكرى الـ53 لاستشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، ويوم الشهيد يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.