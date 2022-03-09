ضبط 230 مدخنا بمستشفى بني سويف الجامعي وتغريمهم 100 جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، توقيع غرامة مالية على أي متردد على المستشفى الجامعي يقوم بالتدخين داخلها، وذلك بغرامة تصل إلى 100 جنيه توضع في خزينة المستشفى بإيصال رسمي، حفاظا على صحة المرضى وخوفا من وقوع أي حرائق داخل المنشأة.

غرامة التدخين يتم تحصيلها بإيصال رسمي وتدخل خزينة المستشفى

وقررت إدارة المستشفى الجامعي تطبيق غرامات علي المدخنين من المواطنين المترددين علي المستشفي الجامعي بقيمة 100 جنية، تُحصل من خلال إيصال رسمي وتدخل خزينة المستشفى، لمن يقوم بالتدخين في أي مكان بالمستشفى سواء داخلها أو حتى بالفناء الخاص بها.

الحفاظ على صحة المرضى وعدم نشوب حرائق

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن القرار جاء حفاظا على صحة المرضى وخوفا من وقوع أي حرائق، وتطبيقا للقانون الذي يمنع التدخين داخل المؤسسات الحكومية وخصوصا المستشفيات.

ضبط 230 مدخنا بمستشفى الجامعي خلال يوم واحد

وأشار عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إلى بدء تنفيذ القرار، والذي أسفر عن ضبط 230 مدخنا خلال يوم واحد، وجرى تغريمهم في الحال، متابعا «هناك متابعة مستمرة لرعاية المرضي وتنظيم دخول الزائرين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فضلا عن التنبيه عل ارتداء الكمامات لمجابهة عدوي فيروس كورونا، حرصا على سلامة الجميع من المرضى أو الاطقم الطبية والإداريين».