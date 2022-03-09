هبوط اضطراري لطائرة ترامب بمطار نيو أورلينز بسبب تعطل المحرك

هبطت طائرة كانت تقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اضطراريا، بسبب تعطل أحد محركاتها، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها.

طائرة ترامب طارت مسافة 100 كيلو واضطرت للعودة للمطار

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» نقلا عن بيانات موقع التتبع ADSBexchange.com إن الطائرة التي أقلعت من مطار نيو أورلينز بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء السبت الماضي، انطلقت إلى مسافة نحو 100 كيلومتر وكانت على ارتفاع نحو 28 ألف قدم، قبل أن تضطر للعودة إلى المطار، وذلك حسبما نقلت «الإمارات اليوم».

وكانت الطائرة تنقل الرئيس السابق دونالد ترامب، من فندق في نيو أورلينز، حيث كان هناك لحضور حفل جمع تبرعات، إلى منتجعه مارالاغو في بام بيتش في فلوريدا.

الطائرة اضطرت للعودة إلى المطار وهي فوق المياه

واضطرت طائرة ترامب إلى العودة، وهي فوق المياه إلى المطار، قبل الساعة 11 مساء بقليل ثم هبطت بسلام، وفقا لأشخاص اطلعوا على الواقعة.

وإلى جانب ترامب، كانت الطائرة تقل عملاء من جهاز الخدمة السرية وبعض مستشاري ترامب وموظفي دعم.