الأوكازيون الشتوي وعيد الأم ينعشان مبيعات الملابس لأكثر من 50%

شهدت أسواق الملابس الشتوي انتعاشا في المبيعات، خلال الفترة الحالية، تزامنا مع قرب عيد الأم، واستعداد لعيد الفطر المبارك، علاوة على مد موسم الأوكازيون الشتوي إلى نهاية الشهر الجاري.

انتعاش بأسواق الملابس

وقال تجار بالغرف التجارية إنه توجد توقعات بمزيد من الانتعاش بشراء ملابس العيد، خلال تلك الفترة لضيق الوقت والشراء في شهر رمضان.

وبحسب تصريحات خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، فأن الأوكازيون الشتوي ساهم في ارتفاع نسبة المبيعات إلى 50% حتى الآن، متوقعا أن ترتفع نسبة المبيعات إلى 65% بنهاية مارس وقبيل شهر رمضان المقبل.

تخفيضات تصل إلى 50%

وأضاف «سليمان» أن هناك تخفيضات على جميع الملابس الجاهزة في المحلات بنسبة وصلت إلى 50% على بعض الأصناف، أملا في زيادة حركة البيع والشراء بسبب ملابس العيد.

وأوضح أن قطاع الملابس الجاهزة كان يعاني من تراجع نسبة البيع بسبب انخفاض القوة الشرائية، وأن هذا العام يشهد رواجا في عملية البيع والشراء بنسبة 50%.

تحريك مبيعات الملابس الجاهزة بسبب العيد

وتابع نائب رئيس الشعبة أن حركة المبيعات تزداد بشكل كبير قبيل شهر رمضان في النصف الثاني من شهر شعبان، لأن هناك الكثير من المواطنين يشترون في تلك الفترة، لذا أعلن التجار عن خصومات كبيرة ومناسبة للتشجيع على الشراء.

وأشار إلى أنه منذ بداية موسم الشتاء والسوق يعانى حالة ركود شديدة، لذا تم تبكير موعد بدء الأوكازيون الشتوي، لمحاولة دفع حركة البيع والشراء وإتاحة مساحة أكبر للمستهلك والتاجر والمنتج.

ويرى أن الأوكازيون الشتوى لا يزال يحقق انتعاشا بالأسواق، ونجح في تحريك عملية الشراء والبيع، مضيفا أنه تمت مواجهة حالة الركود من خلال عمل تصفيات مع الأوكازيون الشتوي لترويج المبيعات واستعدادا للموسم الشتو وتوفير السيولة اللازمة.