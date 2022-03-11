عيد ميلاد جيهان فاضل الـ50.. أهم المحطات في مشوارها الفني

تحتفل اليوم الفنانة جيهان فاضل بعيد ميلادها الـ50، فهي من مواليد 11 مارس عام 1973، عملت بالفن منذ صغرها واشتهرت بأدوار الفتاة الجميلة التي تخطف الأنظار، وعلى الرغم من تحقيقها العديد من النجاحات على المستوى الفني فإنها قررت في النهاية الابتعاد عن الفن.

البداية الفنية للفنانة جيهان فاضل

بدأت جيهان فاضل حياتها الفنية على مسرح الجامعة الأمريكية، حتى اكتشفها المخرج خيري بشارة، وشاركت معه في فيلم «آيس كريم في جليم» عام 1992، وهو من بطولة عمرو دياب، وأشرف عبد الباقي، وعزت أبو عوف وسيمون، ثم توالت بعدها مشاركاتها الفنية.

مشاركات الفنانة جيهان فاضل

كانت جيهان فاضل تميل إلى الأعمال الدرامية أكثر من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال «أرابيسك» بطولة الفنان القدير صلاح السعدني، و«موجة حارة» و«امرأة من زمن الحب»، و«حكايات وبنعيشها»، و«في أید أمینة»، و«طيري يا طيارة»، أما الأفلام فشاركت في «سهر الليالي»، «قشطة يابا»، امرأة هزت عرش مصر»، وغيرها من الأعمال الفنية.

آخر أعمال جيهان فاضل

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها جيهان فاضل مسلسل «تحت السيطرة» عام 2015، بطولة نيللي كريم، ظافر العابدين، محمد فراج، هاني عادل، أحمد وفيق، إنجي أبو زيد، جميلة عوض، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وتامر محسن، ومن إخراج تامر محسن.

غابت فترة عن الأضواء وسافرت إلى كندا، حتى عادت وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعد ظهورها في إحدى المحلات التجارية وهي تقطع «بطيخ» ومن قبلها «جبنة»، مما أثار الجدل وقتها ظنا من الجمهور أنها تركت التمثيل لتعمل في «سوبر ماركت»، ولكن «الوطن» تواصلت مع مصدر بكندا والذي نفى تلك الشائعات وأوضح أن جيهان فاضل شريكة في ملكيته.