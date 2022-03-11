جواز الصلاة بطلاء الأظافر في حالة واحدة.. دار الإفتاء توضح

تحرص النساء على استعمال العديد من أنواع الزينة، لذا كثيرا ما تتردد الأسئلة بشأن العلاقة بين هذه الأنواع المختلفة من الزينة مع تنفيذ العبادات، ولعل أبرز تلك الأمور التي تتساءل عنها الكثيرات، هي طلاء الأظافر، وصحة الصلاة أثناء وضعه، أو كونها غير مقبولة، إذ يقول البعض أن الصلاة لا تجوز بطلاء الأظافر، والبعض الأخر يقول أنه لا مانع من الصلاة بطلاء الأظافر، لذا أوضحت دار الإفتاء حقيقة الأمر عبر موقعها الرسمي.

حالة الصلاة الصحيحة بطلاء الأظافر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن أداء الصلاة بطلاء الأظافر جائزا في حالة واحدة، وهي أن يكون الوضوء تم قبل وضع الطلاء، ما غير ذلك فالصلاة تكون وقتها غير صحيحة، لأن الوضوء يكون تم بشكل غير صحيح.

وطلاء الأظافر هو مادة تدهنها المرأة على أظافرها من أجل الزينة، وهذه الطبقة المدهونة تكون حاجز بين الظافر وأي شيء آخر، ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون عازلة بين الماء والظفر، لذا فإن مع عدم وصول الماء للأظافر يكون الوضوء غير صحيح، وبالتالي فإن الصلاة غير صحيحة.

طلاء الأظافر يجعل الوضوء غير سليم

واستعانت دار الإفتاء بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [المائدة: 6]، موضحة أن كل عضو من الأعضاء المذكورة لابد من أن يتم غسله جيدا، ويجب أن تصل إليه الماء، وإذا حصل خلل في وصول الماء لأحد هذه الأعضاء، يصبح الوضوء وقتها غير جائز، لتخلف أحد شروطه.

وتابعت دار الإفتاء المصرية أن طلاء الأظافر يؤدي إلى منع وصول الماء للظافر، فبالتالي لا يغسل ويصبح الوضوء غير صحيح، وفي هذه الحالة تكون الصلاة غير صحيحة، لذا لابد من وضعه قبل الوضوء.