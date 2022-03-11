رئيس المجلس القومي للمرأة تلتقي سفراء منظمة التعاون الإسلامي

على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66)، التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر، أمس مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي.

جهود مصر في ملف تمكين المرأة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسى نبذة عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن مصر حققت مصر تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.

وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة 2030، وقد اعتمدها رئيس الجمهورية عام 2017 وتعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية (التمكين السياسى والقيادة والتمكين الاقتصادى والتمكين الاجتماعى والحماية والتشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة، ومؤخرا أطلقت مصر الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ .. وللمرأة محورٌأساسيٌّ فيها يتسقُ معأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.واستعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة خلال جائحة كورونا..

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر سوف تستضيف المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ (27 COP) وذلك نهاية العام الجارى .

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة ومنها تجديد الخطاب الديني، والعنف ضد المرأة، والتمكين الاقتصادي.

كما تضمن اللقاء الإشارة إلى جهود مصر خلال استضافتها وترؤسها للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة منذ شهر يونيو الماضي.

يذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66): حول «تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية»، وتعقد خلال الفترة من 9 وحتى 25 مارس الجاري.