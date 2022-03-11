«مكوك» ينقل إيناس النجار إلى عالم الغناء

طرح مطرب الراب الشهير حسام وزيرى أحدث ديو غنائي بمشاركة الفنانة إيناس النجار، ويحمل اسم «مكوك»، جرى طرحه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات مخلص أحمد، وألحان وفكرة وإخراج متيم السراج.

كلمات أغنية «مكوك»

وتقول كلمات الأغنية: «أنا البريمو وأنا أبقى الواد السماوي أصلي أوي ومتمكن، وبكون زعابيب امشير أوقات أو ساقعة طوبة على حسب الهوى يتلون، موجوع ملسوع مقروص ملدوع. من كتر اللي اشتغلوني دا علام ودروس فبدوس يا نفوس على أي بنات قفلوني تعابين دبابير سكاكين مناشير كنت مأمن قرصوني نافخين روحهم بلالين نافشين ريشهم ع الفاضي أذوني، حوت جوه بحر تعبان في جحر لا مش هحن لا لو عملو زار أو عملو سحر وماليش كبير أنا أصلي بيرو لا ليا ماسكة ولا حتى مالكة يعني الخطير».

تفاصيل أغنية «مكوك» لإيناس النجار

«مكوك»، هو أول كليب رعب يجرى تصويره فى الوطن العربى، وهي تجربة غريبة على الجمهور المصرى والعربى، وفكرة متيم السراج الذى أدخل الإبداع البصرى فى الكليب، وتصويره بأفكار مختلفة.

وتشارك الفنانة إيناس النجار لأول مرة بالغناء مع مطرب الراب العالمى حسام وزيرى، الذي يغني لأول مرة باللهجة المصرية.

وكان آخر أعمال إيناس النجار فيلم «نص يوم»، الذي جرى عرضه العام الماضي وشارك في بطولته كل من: أحمد عزمي، علاء زينهم، عبد الله مشرف، أشرف المهندس، أحمد منير، مريم سعيد صالح، عيد أبو الحمد، إحسان الترك، نادية العراقية.