الافتاء: يجوز صيام يوم الجمعة منفردا إذا وافق النصف من شعبان

ينتظر جموع المسلمين ليلة النصف من شعبان لاغتنامها والقيام بأفضل الأعمال الصالحة فيها، وأعلنت دار الإفتاء موعد ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أن ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة الجمعة المقبل، وستبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17-3-2022 ميلادية، حتى فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18-3-2022 ميلادية، موضحة الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان، مؤكدة أنه يجوزُ شرعًا إفرادُ يومِ الجمعة بالصوم إذا وافق يومًا من الأيام الفاضلة؛ كيوم النصف من شعبان.

ليلة النصف من شعبان

وحددت دار الإفتاء أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها في ليلة النصف من شعبان، حيث أكدت دار الإفتاء عبر موقعها، أن ليلة النصف من شعبان لها مكانة في قلوبنا لما فيها من نفحات وخيرات ربانية، قد بيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من حديث شريف، وينبغي أن أقوم بها لإحياء ليلة النصف من شعبان؟»، أنها ليلة مباركة ينبغي علينا اغتنام بركتها وفضائلها، حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم بفضله وكرمه وجوده المسترحمين.

فضائل شهر شعبان

كما دعت دار الافتاء المصرية، لإحياء ليلة النصف من شعبان، موضحة أنه أمر مشروع لا بدعة فيه ولا كراهة ويستحب صيام نهارها، مشيرة إلى أن ليلة النصف من شعبان، ورد في ذكر فضلها مجموعة كبير من الأحاديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة، فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله.

وتابعت: «جاء في قيامها ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرماني في مسائله، والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم».