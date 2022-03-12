بيضة في الرأس.. اعتداء على مرشح رئاسي فرنسي وعد بمنع الأذان والحجاب «فيديو»

تعرض مرشح الرئاسة الفرنسي إيريك زمور لموقف محرج اليوم عندما تسلل رجل إليه وضربه ببيضة على رأسه لحظة خروجه من سيارته خلال جولة انتخابية، في لافتة تبدو رافضة لأفكار زمور اليمينية المتطرفة، والتي يذكر أن من بينها تأكيده أنه لن يسمح في فرنسا بالحجاب، فضلا عن أنه سيغلق المساجد.

الرجل تسلل وضرب «زمور» بالبيضة رغم الحراسة المشددة

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا على نطلق واسعة فيديو يظهر فيه المرشح الرئاسي إيريك زمور خلال لحظة نزوله من سيارته، ورغم الحراسة الشخصية حوله استغل رجل لحظة خروجه من السيارة وكسر البيضة على رأسه مباشرة.

وكان المرشح الرئاسي يجري جولة انتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وجارون جنوب غرب فرنسا، حيث كان متوجها بالأساس للمشاركة في إحدى الفعاليات الدعائية ضمن حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

رجل سبعيني قذف المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زامور بالبيضة

وقالت قناة «روسيا اليوم» إن المواطن الفرنسي الذي اعتدى بالبيضة على المرشح إيريك زامور يبلغ من العمر 70 عاما، فيما قال «زامور» تعليقا على الواقعة: «نرى من أي جانب يأتي العنف»، في إشارة إلى التيارات السياسية الأخرى المعارضة له ولأفكاره اليمينية المتطرفة.

وأمسك الحرس الخاص بالمرشح الرئاسي على الفور بالرجل السبعيني الذي قذف المرشح بالبيضة، بينما توقف إيريك زمور قليلا قبل أن يتحرك ويواصل سيره، بينما تجمع الصحفيين حوله يلتقطونه الصور والبيض فوق رأسه وكتفيه.

المرشح الرئاسي الفرنسي زمور ينتقد وجود المساجد في فرنسا والحجاب

وكان إريك زامور وعد في تصريحات سابقة بأنه في حال فوزه بالرئاسة الفرنسية سيعمل على الفور على حظر أصوات الأذان، ووقف بناء المساجد في فرنسا وإغلاق الموجودة حاليا، فضلا عن حظر الحجاب.

واعتبر المرشح الرئاسي أن فرنسا أرض يجب أن ترحب بالكنائب لا بالمساجد، وذلك لأسباب ثقافية، خصوصا وأن المساجد الكبيرة بالنسبة لبعض المسلمين تعتبر غزو إسلامي لفرنسا، على حد قوله.