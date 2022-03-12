وزيرة البيئة: مصر سبقت العالم في الاستعداد للتغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر سبقت العالم باستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، واستضافة مؤتمر COP27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أنها بحثت مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريشيا إسبينوزا، سبل التعاون والاستعدادات الجارية بشأن المؤتمر المرتقب.

دور مصر في المشاورات بشأن مؤتمر الأطراف

وأوضحت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها بحثت مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة دور مصر في المشاورات بشأن مؤتمر الأطراف، لافتة إلى مناقشة جدول أعمال المؤتمر، وتوفير الدعم الفني لنجاحه من خلال السكرتارية التنفيذية.

وأشارت «فؤاد» إلى أن وزير الخارجية عقد لقاءات بشأن كيفية بدء العمل المناخي ومناقشة جهود الدول المتعاونة، مؤكدة أن استقبال الرئيس السيسي للسكرتيرة التنفيذية واهتمامه الشخصي بمتابعة أعمال البيئة أمر له أهمية عالمية، تؤكد دور مصر في الريادة لمجالات العمل لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة.

الجهود المصرية في مواجهة التغيرات البيئية

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش ملفات العمل المناخي والبيئة، وخطوات مصر في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل السيارات للغاز الطبيعي والتمويل المستدام وتنمية المناخ، بالإضافة لجهود الدولة في حماية المحميات الطبيعية والحياة البيئية، بالرغم من أن انباعثات مصر أقل من دول كثيرة.

وأكدت أنها ستستكمل مناقشتها مع السكرتيرة التنفيذية بالتعاون بين البيئة والخارجية والأجهزة التنفيذية، لبحث الأجندة وبرامج العمل، وجهود مصر وورؤيتها في مجال التغيرات المناخية.