عبير الطوخي تتعرض لأزمة صحية.. والناقد أشرف فؤاد يطالب الجمهور بالدعاء

نشر الناقد الفني أشرف فؤاد، صورة الفنانة عبير الطوخي، وهي داخل مستشفى، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب الناقد الفني، جمهور ومحبي الفنانة بالدعاء، أن يتم شفائها على خير، قائلًا: «نرجو دعواتكم للزميلة الفنانة عبير الطوخي أن يمن عليها الله بتمام الشفاء ويحفظها من كل سوء ومكروه.. اللهم آمين».

من هي عبير الطوخي؟

الفنانة عبير الطوخي، ممثلة مصرية، من مواليد القاهرة، التحقت بـ المعهد العالي للفنون المسرحية، لتبدأ حياتها الفنية عن طريق خشبة المسرح.

المسرحيات التي شاركت بها عبير الطوخي

شاركت الفنانة عبير الطوخي، في عدد من المسرحيات والتي كان من أبرزها، «بلد السلطان»، و«أحلام ياسمين»، وغيرهم من الأعمال المسرحية.

لتخوض الفنانة عبير الطوخي، بعد ذلك تجربة السينما والدراما، من خلال اشتراكها في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، مثل: «الجانب الآخر»، و«المجهول»، و«قص ولصق»، و«خليك في حالك»، و«بيت ست»، وغيرهم من الأعمال الفنية.