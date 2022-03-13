عاجل.. بلاغ للنائب العام لحل جمعية أنصار السنة المحمدية: فيها إرهابيين

قدم المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، بلاغ للنائب العام طالب فيه بحل جمعية أنصار السنة المحمدية لوجود إرهابيين بها، وطالب بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وجاءت تفاصيل البلاغ، بأنه استمرارا لجهود الدولة في تجفيف منابع الإرهاب وفي إطار الدور الوطني لكل أفراد الشعب فإنني أتقدم بذلك البلاغ لتسليط الضوء على جمعية أنصار السنة المحمدية وهي جمعيه أهلية يتواجد بها عناصر إرهابية متطرفة داخل قياداتها وهيئة علمائها.

وأضاف محفوظ، ببلاغه أن من بين أعضاء تلك الجمعية الإرهابي الهارب إلى تركيا محمد يسري إبراهيم الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، التي أسسها خيرت الشاطر والذي صدر حكم ضده في 24 ديسمبر من عام 2021، بتهمة التخابر.

وكذلك بين أعضائها عناصر ذات خطايا جنسية، ومنهم علي ونيس، الذي تم القبض عليه لارتكاب فعل فاضح بالطريق العام مع فتاة.

وأردف محفوظ، في بلاغه حيث أن قانون المؤسسات الأهلية بالماده «15.د» حظر على الجمعيات ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو بمخالفة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع طبقا لما نصت عليه المادة 14 من القانون الجمعيات الاهليه و27 من اللائحة التنفيذيه للقانون.

واستطرد محفوظ، ببلاغه وبما أن جمعية أنصار السنة المحمدية قد ثبت وجود عناصر إرهابية تمارس نشاط داخل الجمعيه فإنه يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الإجتماعى بعد أخذ رأى الإتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه المقدم للسياده النائب العام المقيد برقم 151836 لسنة 2022 عرائض النائب العام، بالتحقيق في البلاغ المقدم مني بحل جمعية أنصار السنة المحمدية وتجميد أنشطتها ومصادره أموالها وفقا للقانون ووضع العناصر الإرهابية منها علي قوائم الكيانات الإرهابية، واتخاذ اللازم قانونا.