استكمال محاكمة عائشة الشاطر بتهمة «تمويل الإرهاب» بعد قليل

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب».

هيئة المحكمة

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

الاتهامات في القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنّ المتهمين الأول والثاني، تولوا في غضون الفترة بين 2014 حتى 2021، تولى جماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

كما تضمّنت الاتهامات، أنّ المتهم الأول تولى منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسؤولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، والتي دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.