علماء روس: تكنولوجيا الضوئيات ستعالج السرطان في يومين بحلول 2040

أعلن خبير روسي، فاليري كوزيفنيكوف، في مركز الضوئيات للمبادرة التكنولوجية الوطنية (NTI) بجامعة بيرم الحكومية الوطنية للبحوث، عن طريقة علاج جديدة بتقنية تكنولوجيا الضوئيات للقضاء على مرض السرطان نهائيا خلال يوميْن فقط بحلول عام 2040.

علاج جديد للقضاء على السرطان نهائيا في يومين

وقال «كوزيفنيكوف»، إن تطوير تكنولوجيا الضوئيات ستقوم على توصيل الأدوية والعلاج إلى مكان الورم الخبيث للقضاء عليه مباشرة في خلال فترة تتراوح بين يومين إلى 3 أيام، دون أن تصاب الخلايا السليمة، وذلك بحلول عام 2040، بالإضافة إلى أنها تساهم في حرق الأورام السرطانية بالليزر، حيث لا تخضع باقي الخلايا السليمة للمعالجة الحرارية، ويمكن أن تستمر فترة تأهيل المريض إلى شهر، بالرغم من أنها تستغرق في الوقت الحالي أكثر من عدة أشهر وفي بعض الأحيان إلى أعوام.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، أضاف «كوزيفنيكوف»، أن على الرغم من وجود العلاج الوراثي والعلاج المناعي لمقاومة السرطان، إلا أن الطريقة الوحيدة الفعالة للقضاء على مرض السرطان بنسبة 100%، هي من خلال تكنولوجيا الضوئيات، ومن المتوقع أن تكون الضوئيات (الفوتونات) اختراقا لاحقا في مجال مكافحة السرطان بحلول عام 2040، وتقوم على التشخيص الكامل للمرض والقضاء عليه نهائيا، بالإضافة إلى أنها بمثابة مفتاح في مجال الطب لمكافحة الأورام الخبيثة.

تكنولوجيا الضوئيات تقضي على الأورام الخبيثة دون تدخل جراحي

وأوضح «كوزيفنيكوف»، أن استخدام التكنولوجيا القائمة على الضوئيات ستساعد بشكل كبير في تحسين طريقة تشخيص المرض لدى المصاب خلال الأعوام القادمة دون التدخل الجراحي، وفي هذا الصدد قام العلماء الروس في جامعة «بطرسبرج» بابتكار جزيئات نانوية ترتبط بالخلايا السرطانية الخبيثة، ما يسمح لهم بالتقاط صور مجهرية وثلاثية الأبعاد للخلايا، وذلك من أجل التشخيص غير الجراحي للورم الخبيث المصاب به المريض.

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