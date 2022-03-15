مكتسبات المرأة المصرية.. «هن المجتمع»

حصلت المرأة فى عهد الرئيس السيسى على عدد من المكتسبات التى تؤكد فهم القيادة السياسية الحقيقى لدورها فى المجتمع، وشغلت المرأة منصب محافظ لأول مرة، ورئيس محكمة، بالإضافة إلى زيادة نسبة تمثيلها فى مجلس النواب، لتكون الأعلى فى تاريخ مجلس النواب:

سياسياً وقضائياً ومناصب سيادية:

تعيين سيدة مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية عام 2014 لأول مرة منذ 40 عاماً.

تعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل عام 2015.

تعيين المرأة الريفية وذات الإعاقة فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.

تعيين أول سيدة «محافظ» فى البحيرةعام 2017، وفى دمياط عام 2018.

زيادة نسبة شغل المرأة منصب نائب وزير من 17% فى عام 2017 إلى 31%عام 2019.

إعلان عام 2017 عام المرأة المصرية.

اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فى عام 2017.

تعيين أول رئيس للمحكمة الاقتصادية سيدة فى 2018.

زيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمانإلى 25%.

بلغت نسبة تمثيل المرأة فى هيئة قضايا الدولة 49%، وبلغ عدد القاضيات 430 قاضية.

تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة.

تعيين 26 قاضية فى محاكم الدرجة الأولى و66 فى المحاكم.

تعيين أول قاضية لمحكمة الجنايات.

بلغت نسبة تمثيل المرأة بالسلك الدبلوماسى 24.8%.

تعيين سيدة نائبة لرئيس البنك المركزى.

تعيين المرأة ذات الهمم والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة عام 2016.

ارتفعت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الوزراء إلى 25%.

زيادة نسبة الوزيرات فى الحكومة من 6% فى عام 2015 إلى 25% فى عام 2018.

بلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45%.

زادت نسبة تمثيل المرأة فى المناصب القيادية إلى 32%.

زادت نسبة تمثيل المرأة فى المحليات إلى 25%.

زيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والقومية إلى 12.5%.

بلغت نسبة رئيسات التحرير بالصحف القومية 18%.

الحماية فى زمن «كورونا»:

إضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وتستهدف البرامج بشكل رئيسى النساء المعيلات لأسر.

منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية.

السماح للأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن.

منح إجازة للسيدة العاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة دون فقدان وظيفتها.

قانونياً:

أقرت الدولة حزمة قوانين وتعديلات تشريعية تكفل للمرأة الحماية والمساواة.

أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

إقرار مشروع قانون تجريم الزواج المبكر للفتيات.

تعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة ختان الإناث فى 2021

تغليظ عقوبة التحرش وتجريم التنمر.

تعديل قوانين، من بينها تجريم الحرمان من الميراث.

اقتصادياً:

تخصيص 113.000 مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه.

صرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال «مستورة».

تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الهمم.

صحياً:

مبادرات رئاسية لدعم المرأة المصرية، منها «100 مليون صحة» و«دعم صحة المرأة»، والكشف المُبكر عن سرطان الثدى.

فحص أكثر من 10 ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

فحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

الموازنات الداعمة:

وجّهت الدولة بشكل مباشر 14% من الموازنة العامة لقضايا المرأة.

إنفاق 173٫3 مليار جنيه لإعانات السلع التموينية الموجهة للنساء بين 2015/ 2016، و2019/ 2020.

1398 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التأمين الصحى لطلاب المدارس بين 2015/ 2016 و2019/ 2020.

توفير الشهادة لـ50 ألف مُعيلة وصرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة.

توفير 41 مركز دعم للنساء العاملات لمساعدتهن على القيام بواجبات الأسرة والعمل، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020.

663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى بين 2015/ 2016 و2019/ 2020.