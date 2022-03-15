«عبدالرحمن» حوَّل سيارة إلى كافيه: باصرف على أسرتى

سافر إلى الخليج بحثاً عن الرزق، ليعيش فى إحدى الدول العربية شهوراً يعمل يوماً، ويمكث فى السكن أسبوعاً، كانت تجربته مع السفر صعبة للغاية، وتعلم من السفر الكثير فى الحياة.. عبدالرحمن محمد، شاب فى عقده العشرين، خريج جامعى، من مدينة كفر الشيخ، عاد إلى موطنه وفكر فى عمل يساعده على كسب لقمة العيش ليصرف منه على زوجته وبنته الصغيرة ووالدته، وتوصل إلى فكرة بسيطة تقوم على شراء سيارة صغيرة «فيات» بمبلغ 7 آلاف جنيه، ووضع فيها «ماكينة» لعمل القهوة ثمنها 9 آلاف جنيه، وهى تجربة شاهدها أثناء سفرة إلى الخليج كمشروع صغير متنقل يقوم بعض الشباب بتنفيذه والتحرك به فى شوارع المدن لكسب الرزق، وجمع بذلك كل ما لديه من مال فى هذا المشروع الصغير.

وفور «تحويل» السيارة إلى «كافيه» متحرك، يقدم مشروبات ساخنة، بدأ «عبدالرحمن» الخروج إلى الشارع ليواجه مصيره بهذا العمل وهو متخوف من الفشل، وما كان يقلقه أكثر ليس فشل المشروع بقدر أنه أنفق كل ما لديه من مال فى هذا العمل.

مر الوقت وهو يتنقل من مكان إلى آخر بالـ«كافيه» الخاص به ويقدم المشروبات الساخنة «ديليفرى» فى الشارع، وشيئاً فشيئاً بدأت الفكرة تلقى قبولاً لدى المارة وتحقق النجاح، وأشادوا بجودة المشروبات، وبأسعاره البسيطة التى يقدر عليها الجميع، فالقهوة بـ7 جنيهات، والشاى، بـ3 جنيهات، وتحول المشروع إلى فكرة ناجحة تحقق دخلاً يضمن له حياة كريمة مع أسرته.