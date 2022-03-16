«العربي للتنمية المستدامة» يوصي بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر

عقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالتعاون مع جامعة السادات ندوة «مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة»، أمس الثلاثاء الموافق لـ 15 مارس 2022.

وبحسب بيان أصدره الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة أعلن عن توصيات الندوة أذ قالت الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات في ختام فعاليات الندوة حزمة من التوصيات.

أبرز توصيات الندوة

وأضاف «بيومي» أن أبرز توصيات ندوة الأمس تضمنت التأكيد على دور و أهمية الدعم الحكومي المتعدد للتوجيه بتكثيف إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أهمية زيادة وتكثيف برامج التوعية بالنسبة للشركات والمصانع والمتاجر، بالإضافة إلى كل أطياف وشرائح المجتمع المصري نحو ترشيد استهلاك واستخدم الطاقة.

وأكد رئيس جامعة السادات على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام المصري بكافة شرائحه سواء المسموع أو المقروء أو المرئي في نشر الوعي وتكثيف برامج التوعية بأهمية رفغ كفاءة استخدام الطاقة علاوة على استخدام محطات عالية الكفاءة في التوليد والتوزيع وتخزين الطاقة.

وتابع "بيومي" أن الخبراء أكدوا خلال ندوة اليوم ""مستقبل الطاقة المتجددة وترشيد وكفاءة الطاقة " على أهمية وضرورة تطبيق نظم إدارة جودة كفاءة الطاقة في كافة المصانع و المؤسسات والشركات، مضيفاً أنهم أكدوا أيضا على أهمية إتاحة التمويل بمشروعات استخدام الطاقة الجديدة و المتجدده من خلال تحفيز المؤسسات التمويلية المحلية وبشكل خاص البنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة البنوك.

واختتم "بيومي" بيان المؤتمر بأن الخبراء شددوا كذلك على أهمية و حتمية التعاون المشترك بين الحكومة مع القطاع الخاص في عدة مسارات في مقدمتها نشر الوعي والثقافة الخاصة التي تدعو إلى التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة إلى جانب ودعم مفهوم بناء القدرات والتدريب للكوادر العاملة في مجال الطاقة النظيفة بكافة مجالاتها.