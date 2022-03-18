السيسي لـ«خباز» أثناء جولته: أنت بتبيع العيش الحر أقل من تمنه؟

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التوقف أثناء تفقده عدد من المشروعات بمصر القديمة والقاهرة التاريخية، للحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مروره، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

السيسي يتحدث مع أحد المواطنين

وقال أحد العاملين في أحد المخابز للرئيس، وذلك في فيديو عرضته رئاسة الجمهورية: «أنا بشتغل في فرن»، فسأله السيسي: «العيش الحر بيتكلف كام بصراحة؟»، فرد عليه المواطن: «الحر بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلن»، فرد عليه الرئيس: «العيش الحر أقل من تمنه.. أنت بتبيع الحاجة أقل من تمنها؟، أنا مصدقك»، فأجابه المواطن: «لأ مش بيبيعه بأقل من تمنه».

فقطاعه السيسي قائلا: «أنت مش عارف إن الرغيف بدقيقه والخمير والعامل وبشوية الكهرباء والغاز والإيجار، بيتكلف الرغيف 65 قرش، فلو أنت بتبيعه كدة هقول ماشي بتمنه، بتعمل كام رغيف في اليوم»، فرد عليه: «على حسب المكنة اللي شغال عليها يعني مثلا 15 ألف».