السيسي لعامل في مخبز: بديلك دقيق حر بتمن عشان تحافظ على سعر الرغيف

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوقف أثناء تفقده عددا من المشروعات بمصر القديمة والقاهرة التاريخية، للحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

ورد الرئيس السيسي على سؤال من أحد العاملين بأحد محال الخبازة عن سبب غلاء العيش الحر في الأسواق، قائلا له: «هو إحنا مش بندي دقيق التموين بالحصص سواء كانت للخبز المدعم وغير المدعم؟ يبقى بناخد الدقيق بتمن إحنا عارفينه، أنا بديلك دقيق حر بتمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر، أكبر دورة ربح هي الدورة اليومية، كل يوم بعمل رغيف بكسب، فيه ناس بتحط بضاعة وتقعد أسبوع وشهر».

أرباح الخبز

وتابع موجها حديثه للعامل في محال الخبازة: «لو أنا بعمل 10 آلاف رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال يبقى هكسب أد إيه؟ 4 آلاف جنيه في اليوم و120 ألفا في الأسبوع، ومحسوب فيه كل دورة التشغيل ومرتبات الناس والغاز وأي حاجة متسعرة، هي دي الفكرة اللي بنتكلم عليها».