السيسي ينصح سيدة خلال جولته اليوم: أغلى حاجة يمكن تقديمها للولاد «تعليم كويس»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوقف أثناء تفقده عددا من المشروعات بمصر القديمة والقاهرة التاريخية، للحديث مع المواطنين والأسر الذين تصادف وجودهم أثناء مروره، واستفسر عن أحوالهم المعيشية ومطالبهم.

مواطنة للرئيس: كان نفسي أقابلك.. ربنا بيحبني

قالت إحدى السيدات للرئيس السيسي: «كان نفسي أقابلك، ربنا بيحبني وسعيدة أوي ومبسوطين وربنا يخليك لينا وكل حاجة كويسة».

وسألها الرئيس السيسي قائلاً لها: «طب والأسعار الشهر ده، أسعار الأكل والشرب؟.. عاوز أسمع منك»، لتجيبه: «لسه مشترتش حاجة، الدنيا زي الفل»، ليقاطعها: «طب أسعار الشهر ده؟ بقالك شهر مشترتيش؟»، لترد: «والله ماشتريت لسه، وبطاقة التموين ماشية والعيش بشلن، البلد بقت حاجة تاني».

ووجه الرئيس السيسي حديثه لها، قائلا: «كلكم أهلي وأنتم حبايبنا، ده يسعدني ويشرفني وعاوز أعمل كل شيء»، كما وجَّه سؤالا لها عن عمل زوجها، لترد: «جوزي مبيض جبس شغال في العاصمة الإدارية».

كما وجَّه الرئيس السيسي سؤالا عن الأسعار لسيدة أخرى لترد عليه: «والله غلاء، وقاعدين عيلتين في شقة واحدة أوضتين وصالة، قاعدة مع حماتي وجوزي شغال مش بشكل يومي، شغال في محل كبابجي»، ليقاطعها: «حتى بعد المنافذ اللي فتحت؟.. إنتم بتروحوها»، لترد عليه السيدة: «الصراحة لأ، عشان مش قدامنا ومش موجودة في كل مكان»، ليرد عليها: «بالمناسبة في كل الهايبرات الكبيرة عاملين فيها نفس الكلام، الموضوع مش على أد المنفذ بس».

ووجّه الرئيس السيسي نصيحة للسيدة، قائلاً لها: «أغلى حاجة يمكن تقديمها للولاد تعليم كويس».

وسأل الرئيس إحدى السيدات خلال شرائها منتجات من أحد منافذ البيع، قائلاً لها: «كل سنة وأنتم طيبين.. حاجتكم كلها موجودة؟»، لترد عليه: «وإنت طيب يا ريس وكل حاجة موجودة والأسعار كويسة، والسكر سعره كويس والزيت والرز وكل الأصناف».