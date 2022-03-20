«التضامن» تكشف واقعة استيلاء مدير التأهيل على أموال «تكافل وكرامة»

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، حقيقة الخبر المتداول في عدد من وسائل الإعلام، عن إحالة 6 مسئولين سابقين بالتضامن للمحاكمة؛ لاستيلائهم على أموال تكافل وكرامة.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الواقعة تعود لعام 2018، إذ قامت الوزارة باكتشاف واقعة تزوير المستندات، وعلى الفور تمّ إيقاف مدير عام التأهيل السابق -حينها- ومعاونيه عن العمل وإحالتهم للتحقيق.

المتهم سدد كافة المبالغ المستولى عليها

وأضافت أن جرى إحالة الأمر في ذلك الوقت إلى النيابة العامة، موضحة أن المسئول السابق سدد كافة المبالغ التي استولى عليها عن طريق تزويره للمستندات، مضيفة أن النيابة الإدارية أمرت بجزائه إداريًا، وتم استكمال الإجراءات التأديبية للمذكور ومعاونيه.

التصدي بكل قوة لأي مخالفات

وأكدت الوزارة أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات يشهدها أي قطاع من قطاعاتها، ويتمّ إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تجاه حيال مرتكبيها أي كان موقعهم، ومحاسبتهم، مضيفة «أننا نعيش في دولة مؤسسات لا تستر فيها على فساد ولا أحد فوق القانون».