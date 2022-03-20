إقبال كبير على منافذ بيع السلع الغذائية بالغربية.. أسعار مخفضة (صور)

شهدت منافذ بيع السلع الغذائية، التابعة لمديرية الزراعة، بمحافظة الغربية، إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وأكد المهندس فخري باز، مدير إدارة قطور الزراعية، أن منفذ بيع السلع الغذائية المتواجد في الإدارة الزراعية بشارع الجيش في قطور، يوفر كل السلع الغذائية من لحوم وعسل وزيت الزيتون وغيرها من المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن المنفذ يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين.

وأوضح مدير إدارة قطور الزراعية، أن منافذ بيع السلع الغذائية المنتشرة في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ومنها منفذ الإدارة الزراعية بقطور، لها دور كبير في محاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحوم في المنفذ بـ50 جنيها، واللحوم المفرومة بـ48 جنيها، وزيت الزيتون بـ45 جنيها، وعسل النحل بـ40 جنيها.

إقبال المواطنين على المنافذ

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في محاربة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك من خلال افتتاح معارض «أهلا رمضان» ومنافذ بيع السلع الغذائية، مطالبين بالضرب بيد من حديد على كل تاجر يسعى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال رفع الأسعار، كما طالبوا باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.