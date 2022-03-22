في ذكرى ميلاد عقيلة راتب.. والدها أصيب بالشلل عند علمه باحترافها التمثيل

تحل اليوم ذكرى عيد ميلاد الراحلة الفنانة عقيلة راتب، كانت أول فنانة أطلق عليها لقب السندريلا في السينما قبل ليلى مراد وسعاد حسني، اشتهرت بتقديمها أدوار الأم في عدد من الأعمال الفنية.

عقيلة راتب من مواليد القاهرة، تخرجت في مدرسة التوفيق القبطية، اشتهرت في بدايتها بصوتها الجميل والذي قدمته من خلال فرقتي علي الكسار وعزيز عيد الغنائيتين المسرحيتين في القاهرة، كان أبوها رئيساً لقسم الترجمة بوزارة الخارجية.

إصابة والد عقيلة راتب بالشلل

رغم كل محاولاتها ألا يعرف والدها باحترافها التمثيل، وهو ما دفعها لتغيير اسمها لـ«عقيلة راتب»، خوفا منه، إلا أن النجاح الذي حققته فضح أمرها، وعلم والدها بالسر، فكان بمثابة الصدمة التي أصابته بالشلل.

بداية عقيلة راتب الفنية

بدأت عقيلة راتب حياتها الفنية في الثلاثينيات، عملت ممثلة في المسرح في فرقة علي الكسار هي وزوجها المطرب حامد مرسي اختارت لنفسها اسم عقيله راتب بعد أن رفض الأب عملها في السينما حيث إن راتب هو أخوها، عملت في أوبريت هدى، كبطولة وغنت فيه، واختارها زكي عكاشة لتكون بطلة فرقته المسرحية في العديد من الأعمال منها مطرب العواطف، حلمك يا شيخ علام، الزوجة آخر من تعلم، خلف البنات، جمعية كل وأشكر.

نالت عقيلة راتب العديد من الجوائز

نالت العديد من الجوائز عن أفلام مثل، لا تطفئ الشمس، فقدت البصر في أواخر حياتها بسبب المياه على عينها من أشهر أعمالها في التلفزيون عادات وتقاليد، نجحت في أدوار السيدة التي تعيش في الأحياء الشعبية أكثر من البنت الأرستقراطية.