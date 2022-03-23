بعد «أبو القاسم» و«كليوباترا».. صوت شيرين وجدي يصدح من جديد في التترات

بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاما، وبالتحديد من عام 2010 حين ما قدمت تتر المسلسل التاريخي كليوباترا، يصدح من جديد صوت النجمة شيرين وجدي في الدراما التلفزيونية الرمضانية بتتر مسلسل «دنيا تانية».

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز التترات الدرامية التي قدمتها شيرين وجدي بصوتها في مسيرتها الفنية.

بوابة الحلواني

من أبرز الأغنيات الدرامية التي قدمتها شيرين وجدي في مسيرتها كانت أغنيات مسلسل بوابة الحلواني الذي قدم على مدار أربعة أجزاء بداية من عام 1992، وقدمت فيها أغنيات مهمة كتبها الشاعر الراحل سيد حجاب، منها ولا الماضي يا ناس ويا ليلة بيضا ووالدة ولي النعم وليلة قمر يا بدر التمام ويا ليلة الحنة.

أبو القاسم الطنبوري وإخوانه

من التترات التى لم تأخذ حظها والانتشار تتر المسلسل التاريخي أبو القاسم الطنبوري وإخوانه الذى عرض عام 1995، وكانت كلمات التتر للشاعر طه شلبي وألحان إبراهيم حزين، وشاركت شيرين بالمشاركة فى بطولته.

كليوباترا

انشغلت شيرين وجدي فى السنوات الست من الألفية الثالثة بألبوماتها الغنائية التى طرحتها فى ذلك الوقت والتي كان لها صدى واسع، وعادت من جديد للتترات مع المسلسل التاريخي كليو باترا عام 2010 والذى قامت ببطولته الفنانة السورية سولاف فواخرجي وقدمت التتر مع الشاعر إبراهيم عبد الفتاح ولحنها طاهر مامللي ووصفت الملكة كيلوباترا على أنها امرأة لكل العصور والأزمان وأن الأرض تشهد بذلك