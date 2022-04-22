محور المستشار عدلي منصور في بني سويف.. ممر جديد للتنمية على أرض الصعيد

فتح محور المستشار عدلي منصور في محافظة بني سويف، ممرا جديدا للتنمية على أرض الصعيد، لما يقدمه من تسيير للحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة ومناطقها الصناعية وباقي محافظات الجمهورية، من خلال شبكة طرق تم رفع كفاءتها، حيث يربط المحور والذي بلغت تكلفته مليارا و147 مليون جنيه، بطول 7 كيلو مترات، بين شرق وغرب المحافظة عبر نهر النيل، من خلال عدة طرق رئيسية أبرزها الطريق الصحراوي الشرقي القديم، والطريق الصحراوي الحر، والطريق الصحراوي الغربي، مرورا بترعة الإبراهيمية وشريط السكك الحديدية والطريق الزراعي مصر اسيوط.

الرئيس السيسي يفتتح محور المستشار عدلي منصور

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوم 25 ديسمبر من العام الماضي المحور عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من محافظة قنا، محور المستشار عدلي منصور ليكون شريان حياة جديد الصعيد بصفة عامة وبني سويف بصفة خاصة، حيث يقول المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق ببني سويف، إن المحور يحقق نقلة وطفرة تنموية لم تشهدها المحافظة من قبل ويخفض زمن الرحلة عبر الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات الأخرى، حيث يشمل المحور كوبري على النيل واخر على الإبراهيمية والسكة الحديد وآخر على طريق الفيوم، إضافة إلى عدد من الانفاق، كذلك يتضمن المحور 3 حارات مرورية لكل اتجاه بسرعة تصميمية متوسطة 80 كيلومترا لكل ساعة.

محور عدلي منصور ببني سويف حُلم تحول لحقيقة

ويُعد إنشاء محور المستشار عدلي منصور في بني سويف بمثابة حُلم تحول لحقيقة، حيث ظل أهالي المحافظة على مدار سنوات طويلة يطالبون بإنشاء كوبري جديد على النيل بمدينة بني سويف لتخفيف الضغط على الكوبري القديم الوحيد والذي تم إنشاؤه منذ أكثر من 36 عاما، ظل خلالها الكوبري القديم أسير أعمال الصيانة والغلق في أحد اتجاهاته ما بين الحين والآخر ما كان يتبعه من تكدس وزحام مروري بالساعات حسبما أكد جمال عزوز، مُعلم، واحد أهالي بني سويف.

وأضاف عزوز «سنين طويلة طالبنا بكوبري على النيل يخفف الضغط عن الكوبري القديم، لأننا ظللنا نعاني ما بين الفترة والثانية من غلقه والضغط عليه، إلا أن الاستجابة جاءت سريعا من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجاءت بإنشاء محور متكامل وليس كوبري فقط».

في حين قال طارق عزت، أحد أبناء مركز ناصر «أرى أن المحور يعد أكبر مشروع تنموي وخدمي بالمحافظة خلال آخر 20 عاما، بالفعل سهل الحركة المرورية بين الجانب الغربي والشرقي لنهر النيل في ظل عدم وجود كباري على النيل في بني سويف إلا في أقصى شمال المحافظة بمركز الواسطى وكوبري النيل القديم بمدينة بني سويف».

محافظ بني سويف عن محور المستشار عدلي منصور: يحقق نقلة نوعية للمحافظة

من جانبه قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، إن محور المستشار عدلي منصور بالمحافظة يحقق نقلة نوعية تنموية كبيرة ومزيدا من الجذب الاستثماري والصناعي بمناطق المحافظة الصناعية، حيث سهل المحور الوصول إلى المناطق الصناعية وربطها بالموانئ بواسطة طرق تم إنشاؤها مثل طريق الزعفرانة، كذلك سهل المحور وخفض من زمن الرحلة بين مناطق الإنتاج بالمناطق الصناعية في المحافظة والقاهرة الكبرى مما كان له الإثر في تشغيل مصانع جديدة وفتح آفاق استثمارية جديدة تعود على المحافظة وتوفر فرص عمل لأبنائها.

وأضاف محافظ بني سويف، المحافظة شهدت خلال الـ 7 سنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد تنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والخدمية، والتي تخطت تكلفتها 105 مليارات جنيه، واستهدفت تلك المشروعات تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وجعلت من بني سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات.