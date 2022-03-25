الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع قادة الأردن والإمارات والعراق

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة بمدينة العقبة، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية.

تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع إقليميا ودوليا

وأضاف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، وذلك على النحو الذي يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.