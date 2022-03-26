القليوبية: تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، مشيرا إلى تيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، لحث المزارعين على توريد القمح.

اهتمام خاص بتوريد القمح

وأضاف، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مشيرا البدء في موسم الحصاد اعتبارا من 15 أبريل المقبل، حيث تستوعب الصوامع على مستوى المحافظة 227 ألف طن.

جاء ذلك خلال تراس محافظ القليوبية اجتماعا مع مسؤولي الجمعيات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية، بحضور المهندس حسن زايد مدير مديرية الزراعة بالقليوبية وعربي أحمد مدير مديرية التموين بالقليوبية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، والمهندس عادل مصلح مدير عام جمعية تسويق المحاصيل بالقليوبية، والمهندس سامي سعد نقيب الزراعيين بالقليوبية ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات التعاونيه الزراعية المحلية.

تفقد آلات الحصاد

في سياق متصل، تفقد الهجان آلتين للحصاد والتربيط لكل أنواع المحاصيل (قمح وأرز وبرسيم)، حيث تقوم الآلة الواحدة بحصد ما بين 7 إلى 8 أفدنة باليوم الواحد، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالقليوبية والإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة.

وتعمل الآلتان على تربيط محصول القمح للتسهيل على المزارعين في حصاد القمح بتكلفة منخفضة 50%، وذلك في إطار التخفيف على المزراعين كما أن الآلة تعمل على تقليل الفاقد من المحصول عند الحصاد وتوفر الوقت والأيدي العاملة وكذلك الجهد المبذول في استخدام الحصاد اليدوي .

ووجه المحافظ مدير مديرية الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أي عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح ، لافتاً إلى ضرورة المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق الكامل مع الجهات الأخرى.