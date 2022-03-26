إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بورسعيد.. «أكلوا بيتزا فاسدة»

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفلة، بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بيتزا بالمنزل في حي العرب ببورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول 5 حالات مصابة بتسمم غذائي إلى مستشفى المبرة، نتيجه تناول وجبة بيتزا في البيت.

سيارة إسعاف تنقل المصابين إلى مستشفى المبرة

ونقلت سيارات الإسعاف اليوم خمسة مصابين، بينهم طفلة، مصابين بإعياء شديد وقيئ إلى مستشفى المبرة، وهم أحمد محمد أحمد، 50 سنة، وأمل السيد عبد الموجود، 50 سنة، وآية أحمد محمد، 23 سنة، وكوثر أحمد محمد، 20 سنة، ومريم أحمد محمد، 12 سنة، وجميعهم مقيمون بحي العرب بمساكن الكويت عمارة 12، وتبين من الفحص الطبى إصابة الأسرة بتسمم نتيجة تناولهم وجبة فاسدة.

ويجري رجال البحث الجنائي بقسم شرطة العرب التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية تناول الأسرة وجبة بيتزا من أحد المحال، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بأخذ عينة من القيء وعرضها على المعامل المختصة لتحليلها ومعرفة أسباب التسمم.

ضبط صاحب المحل

كما أمرت النيابة العامة بضبط صاحب محل البيتزا، وإرسال لجنة طبية وفحص الأطعمة الموجودة بالمحل لمعرفة مدى صلاحيتها.

من جانب آخر حذر، رواد التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ببورسعيد، من تناول وجبات غير معروف مصدرها، وطالب بعضهم بالحرص على تناول وجبات من صنع المنزل، واستنكروا وجود محال شهيرة بها أطعمة فاسدة رغم انتشار الحملات لمراقبة جودة الأطعمة وصلاحيتها.