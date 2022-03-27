فاطمة ناصر عن مسلسل تحقيق: عمل متكامل ونجح فنيا

عُرض خلال الفترة الماضية مسلسل «تحقيق»، والذي تشارك في بطولته الفنانة فاطمة ناصر بجانب عدد من الشباب وعلى رأسهم أحمد مالك وهدى المفتي وحقق نجاحا كبيرا لكونه تجربة شبابية جديدة.

وقالت الفنانة فاطمة ناصر في تصريحات صحفية، إنها سعيدة بالنجاح الفني لمسلسل «تحقيق»، حيث إن السيناريو شبابي ممتع، والمخرج مبدع على كل الأصعدة وسيكون له شأن كبير، موضحة أن العمل من أهم المسلسلات التي عُرضت على المنصات العربية أو الأجنبية التي تصنع محتوى عربيا في الآونة الأخيرة.

فاطمة ناصر تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل تحقيق

وأكدت ناصر أنه عمل متكامل سواء على صعيد الإخراج، أو التأليف، أو الديكور، أو الإضاءة، أو التمثيل، واصفة إياه بأنه تجربة مميزة للغاية في الدراما المصرية والعربية، متمنية أن ينال حقه من المشاهدة.

يذكر أن مسلسل «تحقيق» يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التي لا تخلو من الأكشن، ويشارك في بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبدالعزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي «شانك» في أولى تجاربه بالإخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

اعتذار فاطمة ناصر عن بعض الأعمال الدرامية

واعتذرت فاطمة ناصر في الآونة الأخيرة عن بعض الأعمال الدرامية كونها غير مناسبة لتعود من خلالها للدراما مرة أخرى، وشاركت في إنتاج عدد من الأعمال التونسية.

فيما نشرت فاطمة ناصر صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وجلسة التصوير ستايلست سوشا، وتصوير نادر عبدو.