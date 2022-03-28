شركة آبل تخطط لطرح هواتف آيفون للإيجار بدلا من الشراء

تخطط شركة آبل إلى عمل اشتراك يتيح للعملاء تأجير هواتفها ودفع رسوم شهرية مقابل iPhone بدلاً من شرائه مباشرة أو من خلاله التقسيط، وبحسب ما نشرته بلومبرج، قد تتمكن قريبًا من ترقية جهاز iPhone الخاص بك بنفس الطريقة التي تدفع بها مقابل Netflix وAmazon Prime والعديد من المنتجات الأخرى التي تعتمد عليها.

يهدف تأجير الهواتف إلى الحد من النفايات الإلكترونية

وبحسب الوكالة فإنه قد يؤدي تأجير أجهزة iPhone بدلاً من بيعها تقليديًا - إذا انتشرت الفكرة - إلى إحداث تأثير خطير في جبل النفايات الإلكترونية المتنامي في صناعة التكنولوجيا.

منذ إطلاق iPhone في عام 2007، شحنت شركة Apple ما يكفي من الهواتف الذكية لتدوير الأرض أكثر من اثنتي عشرة مرة، وقد حقق نجاح Apple الهائل، جنبًا إلى جنب مع عدد لا يحصى من صانعي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى، تكلفة عالية، حيث تم حسابها بأطنان من الألومنيوم والكوبالت والنحاس والزجاج والذهب والليثيوم والعديد من المواد الخام الأخرى التي تدخل في صنع الجهاز الذي تقرأه على الحق الآن.

إنشاء جهاز iPhone يتم الحصول عليه بالكامل من مواد معاد تدويرها

يمكن أن يساعد برنامج التأجير شركة Apple على الاقتراب من هدفها المتمثل في إنشاء جهاز iPhone يتم الحصول عليه بالكامل من مواد معاد تدويرها، كل ذلك مع إقناع المستخدمين بترقية هواتفهم كل عام، المزيد من المشتركين سيعادل المزيد من الإيرادات لشركة Apple وربما المزيد من أجهزة iPhone التي تحتوي على مواد معاد تدويرها بداخلها.

هناك أسباب أخرى تجعل برنامجًا كهذا يمكن أن يكون ذكيًا، إن استئجار أجهزة iPhone بدلاً من بيعها سيمنح المعجبين طريقة سهلة للترقية إلى أحدث طراز دون ابتلاع الأسعار المرتفعة التي تفرضها Apple على الهواتف مثل iPhone 13 Mini البالغ 699 دولارًا أو 1099 دولارًا Pro Max. بالنسبة لشركة Apple ، من المحتمل أن يؤدي عرض اشتراك iPhone إلى تعزيز صحي لاثنين من أهم قطاعات الأعمال، الإيرادات من iPhone والخدمات الرقمية مثل iCloud و Apple TV Plus.