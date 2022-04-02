فنان على كرسي المذيع.. عبدالرحمن علي من البرامج الدينية لـ«الحلمية»

عُرف بنظراته الحائرة وملامحه الهادئة التي تدخل القلب بمجرد إطلالته على الشاشة وبنبرة صوته المميزة، والذي يُعد واحدًا من جيل الإعلاميين المثقفين، إنه الإعلامي الراحل عبد الرحمن علي، الذي بدأ العمل كمذيع في التليفزيون عام 1964، وأصبح واحدًا من أقرب الإعلاميين لقلوب المشاهدين خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، إذ قدم على شاشة التليفزيون المصري عددًا من البرامج الثقافية والدينية المتنوعة التي لاقت إعجاب الكثيرين.

يُعد « 20 سؤال» أبرز برنامج ثقافي قام بتقديمه عبد الرحمن علي، إذ كان يقدم فيه كتابًا للمشاهدين، ويقرأ أبرز الموضوعات في الكتاب على الهواء للمشاهدين، ثم بعد الانتهاء منه يقيس مدى استيعاب المشاهدين لما قرأه، ويقوم بطرح 20 سؤالا على المشاهدين، فضلًا عن تقديمه برنامجي ديني يُسمى «هدى الله»، استضاف فيه عددًا كبيرًا من العلماء والشيوخ، وقام بتقديمه بشكل سلسل وبطريقة هادئة وهو الأمر الذي برع فيه.

دخول الإعلامي عبد الرحمن علي لمجال التمثيل

اكتشف المخرج كمال الشيخ الموهبة التي يتميز بها عبد الرحمن علي، وأقنعه بدخول مجال التمثيل، الأمر الذي جعل «علي» يلتحق بما يسمى وقتها المعهد العالي للتذوق الفني عام 1971، من أجل إثقال موهبته في عالم التمثيل وبالفعل حصل على الماجستير، وشارك بعدد من الأعمال الفنية الدرامية من أبرزها «فجر الإسلام، في بيتنا رجل، ميرامار، السكرية، ليالي الحلمية الجزء الرابع».

أدى عبد الرحمن علي دور «منصور باهي» في فيلم «ميرامار»، إذ ظهر كشاب مثقف ثائر على القيود، وكان يجسد هذه المشاهد أمام عمالقة من كبار نجوم الفن في مصر، أمثال شادية وعماد حمدي ويوسف وهبي ويوسف شعبان وعبد المنعم إبراهيم وسهير رمزي وأبو بكر عزت، وكان من إخراج المخرج كمال الشيخ عام 1969، فيما أدى أيضًا دور «عبد المنعم إبراهيم شوكت» في فيلم «السكرية» مع يحيى شاهين ونور الشريف ومرفت أمين والمخرج حسن الإمام سنة 1973.

وفاة الإعلامي عبد الرحمن علي

ومن «منصور باهي» لـ «عبد المنعم إبراهيم شوكت»، أدى الفنان عبد الرحمن علي وبرع في تقديم دور «حازم الجوهري» في الجزء الرابع من مسلسل «ليالي الحلمية»، وكذلك دور هاشم بن الحارث في فيلم «فجر الإسلام»، الذي يعد واحدا من أشهر الأفلام الدينية والتاريخية مع محمود مرسي ويحيى شاهين ونجوى إبراهيم وسميحة أيوب والمخرج صلاح أبو سيف سنة 1971، ورحل عن الدنيا في 25 مارس 1994 قبل أن يكمل عامه الثالث والخمسين بأيام قليلة.