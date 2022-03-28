وزير خارجية المغرب: أمريكا عضو يعتمد عليه في المنطقة لتحقيق السلام

قال وزير الخارجية المغربي للتعاون بمنطقة أفريقيا ناصر بوريطة إنَّ المغرب يدين جميع أعمال العنف والإرهاب ويتضامن مع أهالي الضحايا حول العالم، معربًا عن أمنياته بتعافي كل المصابين، مضيفًا أنَّ القمة المشتركة اليوم بين وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين وأمريكا وإسرائيل هي استجابة وردّ على تلك العمليات الإرهابية.

وزير خارجة المغرب: نشكركم على الاستضافة في إسرائيل من أجل تحقيق سبل السلام

وأضاف وزير خارجية المغرب خلال كلمته في المؤتمر المشترك «من الشرف التواجد بقمة اليوم، فالولايات المتحدة الأمريكية عضوًا يعتمد عليه بالمنطقة من أجل تحقيق الأمان والسلم، وبناءا على تعليمات ملك المغرب نشكركم على الاستضافة في إسرائيل من أجل تحقيق سبل السلام، وكل عائلة إسرائيلية لديها فرد من أصل مغربي وهذا أمر رائع بين المغرب وشعب إسرائيل».

«بوريطة»: نحن هنا من أجل التعايش والأمن والسلام

وأضاف «بوريطة» أنَّ «الجميع يؤمن بإخلاص وأمانة أن السلام هام بين العالم، وهذه رسالة لشعوب المنطقة، نحن هنا لكي نقوي العلاقات بينكم، نحن هنا من أجل التعايش والأمن والسلام، وتلك القمة مفعمة بالحيوية وتتميز بالفعالية المستمرة من أجل تحقيق سبل التعاون والأمن والأمان والسلم بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالمنطقة، وتنفيذ الحلول التي كانت بتوجيهات ملك المغرب».