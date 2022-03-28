الإحصاء: 695 ألف شخص يعملون بالقطاع العام في 2021  

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 " ومن أهم المؤشرات مايلى :

8.6% إنخفاض في عدد العاملين بالقطاع العام/ الاعمال العام عام 2021

عدد العاملين فى القطاع العام / الاعمال العام خلال الفترة من ( 2017-2021 ) بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 695.3 الف عاملاً في عام 2021 مقابل 760.7 ألف عامل فى عام 2020 وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 8.6%

بلغ عدد العاملين الذكور 610.2 الف عاملاً عام 2021 مقـابل 659.7 ألف عاملآ عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 7.5% .

- بلغ عدد العاملات الإناث 85.1 الف عامل عام 2021 مقابل 100.9 عاملاً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 15.7 % .

- سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8 % يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 22.4 % ، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 % من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات

سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 236 الف عامل بنسبة 33.9 % من اجمالي العاملين

يليها محافظة الاسكندرية حوالي 76 الف ثم الجيزة حوالي 40 الف ثم الغربية حوالي 37 الف واخيرا محافظة القليوبية حوالي 37 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة 36.9% من اجمالي عدد العاملين ، في حين سجلت الوظائف المكتبية اقل معدل بنسبة 1.1% من اجمالي عدد العاملين .