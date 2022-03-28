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الإحصاء: 695 ألف شخص يعملون بالقطاع العام في 2021  

كتب:

ماهر هنداوي
01:36 م | الإثنين 28 مارس 2022
الجهاز المركزى

الجهاز المركزى

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 "  ومن أهم المؤشرات مايلى :

8.6% إنخفاض في عدد العاملين بالقطاع العام/ الاعمال العام عام 2021  

عدد العاملين فى القطاع العام / الاعمال العام خلال الفترة من ( 2017-2021 )   بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام  695.3 الف عاملاً في عام 2021 مقابل 760.7 ألف عامل فى عام  2020  وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 8.6% 

بلغ عدد العاملين  الذكور 610.2 الف عاملاً عام 2021  مقـابل  659.7 ألف عاملآ عام 2020  بنسبة إنخفاض قدرها 7.5% . 

-  بلغ عدد العاملات  الإناث 85.1 الف عامل عام 2021  مقابل 100.9 عاملاً  عام 2020   بنسبة انخفاض  قدرها  15.7 %  .

-   سجل قطاع الاسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8  %  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  22.4 % ، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 %  من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات

سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 236 الف عامل بنسبة 33.9 % من اجمالي العاملين

يليها محافظة الاسكندرية حوالي 76 الف ثم الجيزة  حوالي 40 الف ثم الغربية حوالي 37 الف واخيرا محافظة القليوبية  حوالي 37 الف عامل .

سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة  36.9% من اجمالي عدد العاملين  ، في حين سجلت الوظائف المكتبية  اقل معدل بنسبة 1.1% من اجمالي عدد العاملين .

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.