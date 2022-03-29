شركات المحمول تخطط لتأجير هواتفها بدلا من بيعها للقضاء على النفايات الخطرة

ستشهد السنوات القليلة المقبلة تغيرات كبيرة في مجال التقنية، خصوصا في استخدام أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة الإلكترونية بشكل كامل، بعد أن قررت الشركات العالمية النتجة لتلك الأجهزة العمل على إعادة تدويرها والتخلص الآمن منها بعد أن تراكمت هذه المواد، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على الكرة الأرضية.

"أبل" تخطط لتأجير هواتفها

وتخطط شركة أبل حاليا إلى تأجير هواتفها المحمولة بدلا من بيعها، عن طريق دفع اشتراك شهرى، من قبل المستخدمين، على أن يتم إعادة الهاتف مرة أخرى للشركة والحصول على النسخة الجديدة، لكن هذه النسخة ستكون مصنعة من مواد تم إعادة تدويرها مرة أخرى.

وبحسب ما قالته بلومبرج، فإن فكرة تأجير الأجهزة الكهربائية بمقابل شهرى بدلا من بيعها بطريقة تقليدية، يمكن أن تساعد في تغيير صناعة التكنولوجيا، وقد يؤدي تأجير أجهزة iPhone بدلاً من بيعها تقليديًا - إذا انتشرت الفكرة - إلى إحداث تأثير خطير في جبل النفايات الإلكترونية المتنامي في صناعة التكنولوجيا.

ويمكن أن يساعد برنامج التأجير شركة Apple على الاقتراب من هدفها المتمثل في إنشاء جهاز iPhone يتم الحصول عليه بالكامل من مواد معاد تدويرها، كل ذلك مع إقناع المستخدمين بترقية هواتفهم كل عام. المزيد من المشتركين سيعادل المزيد من الإيرادات لشركة Apple وربما المزيد من أجهزة iPhone التي تحتوي على مواد معاد تدويرها بداخلها.

تكلفة جهاز iPhone 13 Pro

و تبلغ تكلفة جهاز iPhone 13 Pro ، حوالي 999 دولارًا، حيث تخطط الشركة أن يدفع المستخدم حوالى 27 دولارًا أو 41 دولارًا شهريًا، اذا ما تم تأجير الهاتف بدلا من بيعه، حيث تلتزم الشركة بإعطاء العميل النسخة الجديدة سنويا، وأخذ النسخة القديمة على أن يتم اعادة تدويرها.