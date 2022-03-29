حسني عبد ربه بعد مباراة مصر والسنغال: «أفريقيا هتفضل كده طول العمر»

أعرب حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد لعدم تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2022 بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 في إياب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر.

حسني عبد ربه: كان نفسنا نفرح

وقال حسني عبد ربه: «كان نفسنا نفرح كلنا، كنت بتفرج على المباراة وضربات الجزاء ودماغي في الشعب المصري، اللاعب كده كده بيخسر وبيكسب، كان نفسنا نفرح الشعب المنتظر»، وذلك خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون».

وأضاف «عبد ربه»: «كان عندنا أمل كبير اليوم في تحقيق لفوز، لكن للأسف حدثت أمور كثيرة خارجة عن إرادتنا في مباراة اليوم، ورأيي الكروي بعيد عن كوني مصري أن منتخب السنغال فريق كبير، الصراحة لعبوا كرة، وعملوا كل حاجة في الملعب، والمدرب بتاعهم عمل تغييرات بتفرق في الملعب، لعبوا من غير خوف».

منتخب مصر قلقان بزيادة

وتابع نجم منتخب مصر السابق، «إحنا قابلنا أسوأ من ذلك في أفريقيا، وهتفضل كده أفريقيا طول العمر، لكن اللوم هنا يبقى على اللاعب المصري فيجب أن يكون مستعدا لكل هذه الظروف».

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى مونديال قطر 2022 مع المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، رغم أنه كان قد تأهل إلى مونديال رسويا 2018 مع المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.