صانع البهجة.. «كرومبو» يحلم بالعودة إلى شاشة رمضان: لسه فاكرني؟

رغم مرور 13 عامًا على ظهوره، إلا إنّ شخصية «المفتش كرومبو»، ما زالت عالقة فى أذهان الجمهور، بصوته الجهوري، وملابسه المميزة «جاكيت أصفر طويل وطاقية أجوانية اللون»، يحمل في يده «عدسة»، بينما يتجول بحماس في مسرح جريمة، يحاول أن يثير خيال المشاهد حول مرتكب الجريمة، مع لمسات كوميدية في «الإفيهات» التي كانت تجذب الصغار قبل الكبار.

«الوطن»، تستعيد ذكريات شخصية المفتش كرومبو من خلال الحديث مع «أحمد سعودي» مؤدى صوت «كرومبو»، متحدثا عن كيفية ظهور الشخصية، وسبب توقفها لمدة تصل لأكثر من 8 سنوات، والأهم مشاعر السعادة التي تلمس قلبه بخفة كلما تذكره أحد وناداه «يا كرومبو».

أحمد سعودي: أشعر بالسعادة عندما يستخدم الناس كلمة كرومبو كإفيه

«أشعر بالسعادة عندما أجد الناس يتحدثون عن المفتش كرومبو بحب، أو يظهر وسط كلامهم كإفيه مثل أنت هتعمل فيها المفتش كرومبو كناية عن البحث والتحري، وسعادتي أنني صنعت شيئا مازال له تأثير في أذهان الناس وعلّم في حياتهم حتى وإن كان كوميديا»، كلمات أحمد سعودي، عن استمرار تأثر الناس بالشخصية الكارتونية «كرومبو» رغم توقف المسلسل عن الظهور.

ينفي «أحمد» الاعتقاد السائد أنه صاحب فكرة شخصية «المفتش كرومبو»، فهي فكرة أحمد مهدي صاحب شركة للإنتاج الفني بالتعاون مع المنتج هيثم حمدي: «أتذكر وقتها رشحتني زميلة لأداء صوتي لـ شخصية كارتونية لأنهم كانوا يبحثون عن صوت أجش، وأنا بالفعل أستطيع تقليد الأصوات المختلفة، وذهبت للقاء أحمد مهدي، وجربنا سويا مجموعة من الأصوات حتى اتفقنا على شكل الصوت الذي يعرفه الجمهور حاليا وبدأنا تصوير حلقات مباشرة».

سعودي: رفضت ظهوره إعلاميا لإضفاء مزيد من الغموض على الشخصية

يروي «أحمد» كواليس صناعة مسلسل «المفتش كرومبو» والذي استمر تقريبا لـ5 سنوات، لافتا إلى أن البروفات كانت تتميز بالبهجة إلى جانب البساطة، فكان يتم كتابة عدة حلقات وبعد التدريب عليها تبدأ عملية تسجيلها في الاستديو: «بالنسبة لي تسجيل حلقات المفتش كرومبو كانت تتميز بالسلاسة فمن المعروف أن صناعة حلقات الكارتون أسهل من التليفزيون أو السينما أو حتى المسرح، فهي لا تحتاج لحفظ أو مجهود مثل التمثيل، وكان المجهود الحقيقي يظهر في ابتكار إفيهات مضحكة».

من ضمن الأسرار الخاصة بالمسلسل هي الاتفاق بين «أحمد»، والمنتجين خلال وقت عرض حكايات «المفتش كرومبو»، على عدم الظهور إعلاميا نهائيا، أو أن يظهر وجهه الحقيقي: «كان الهدف هو إحاطة شخصية المفتش كرومبو بالغموض، لأن جزء من نجاحها هو عدم معرفة الناس بالصوت المؤدى للشخصية، لأن ذلك قد يؤدى إلى كسر الهالة التي تحيط بالشخصية المتخصصة في البحث والاستطلاع».

من «كرومبو» إلى «وش سلندر»

بعد الانفصال الفني بين المنتجين أحمد مهدى وهيثم حمدي، وتوقف المسلسل عن الظهور، لم تتوقف المسيرة الفنية لـ«أحمد» خريج كلية سياحة وفنادق، وشارك في صناعة مسلسلات كارتونية أخرى مثل «وش سلندر»، ولكنه يرى أن النجاح الذي حققته تلك المسلسلات لا توازي أبدا نجاح شخصية «كرومبو»: «حاليا أنا اعمل كممثل وستاند أب كوميدي وأشارك في أغان راب، ولكن رغم ذلك مازلت أحن إلى شخصية المفتش كرومبو، وأتمنى أن تعود للظهور مرة أخرى عبر شاشات التليفزيون كي يستمتع الناس بها وبإفيهاتها الكوميدية».